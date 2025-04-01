Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Ruhe vor dem Sturm
44 Min.Ab 6
Jessica unternimmt eine Karibik-Kreuzfahrt, doch die ersehnte Entspannung stellt sich nicht ein, denn an Bord wird sie zweimal überfallen. Schließlich geschieht auch noch ein Mord: Die attraktive Blondine Agnes Lowry wird tot im Maschinenraum aufgefunden. Drei Zeugen berichten, den Magier und Entertainer Devereux in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Als sich herausstellt, dass die Tote unter falschem Namen gereist ist, ist Jessicas Neugier geweckt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick