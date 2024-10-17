Von Hawaii in den Westerwald: Michael Manousakis und die Humvee-OperationJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 1: Von Hawaii in den Westerwald: Michael Manousakis und die Humvee-Operation
90 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6
"Morlock Motors"-Chef Michael Manousakis wartet auf eine Lieferung der US-Army. Niemand weiß, mit was die drei LKWs geladen sind. Michael hat einen Vertrag mit der US-Army, der ihn verpflichtet, alles aufzukaufen, was die Amerikaner aussortieren. Der wahre Big Deal wartet jedoch in Hawaii. Doch statt schöner Strände, warten auf Michael 21 Humvees. Diese militärischen Geländefahrzeuge müssen allerdings auch noch vor Ort auseinandergebaut und verladen werden.
