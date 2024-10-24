Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die Zeit

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 24.10.2024
Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die Zeit

Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 2: Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die Zeit

91 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

"Morlock Motors"-Chef Michael und seine US-Partnerin Julie machen sich auf den Weg zu einer US-Army-Base auf Hawaii. Die Mission: 21 ausrangierte Humvees, transportgerecht zu zerlegen. Und das wie immer unter Zeitdruck. Zurück in Deutschland erwartet Michael direkt das nächste unverhoffte Abenteuer. Ein Eurofighter-Pilot interessiert sich für eines seiner Fahrzeuge. Diese Begegnung sollte aber für Michael noch weitreichende Folgen haben...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Kabel Eins
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Alle 3 Staffeln und Folgen