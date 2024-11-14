Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in Indonesien

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 14.11.2024
Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in Indonesien

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 5: Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in Indonesien

91 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Einen Big Deal fern der Heimat erwartet Michael in Indonesien. Der Big Deal entpuppt sich aber auch zu einer kulturellen Erfahrung der ganz besonderen Art. Insbesondere Julie ist beindruckt von dem Land und den Leuten, denn neben Motoren und Technik faszinieren sie Menschen und Traditionen. Nicht minder beeindruckt sind allerdings auch die Einheimischen von einem zwei-Meter-Mann mit langer Nase.

