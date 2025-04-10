Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 10.04.2025
91 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Michael Manousakis wagt die Reise seines Lebens. In Kalifornien nimmt er seinen neuesten Deal, 13 Militär-Lkws der Marke "Oshkosh", in Empfang. Die Trucks will der Gebrauchtwagenhändler mit seinem Team aus Fahrern und Mechanikern an den Hafen von Texas bringen und von dort aus dann verschiffen. Ein 2000 Meilen langer Trip durch die Wüste steht bevor, der die Beteiligten an ihre nervliche und körperliche Grenze bringen wird ...

