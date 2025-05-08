Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 08.05.2025
89 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Nach einer eindrucksvollen und Kräfte zehrenden USA-Reise haben es die Morlocks geschafft.13 Oshkosh-LKWs und ein originaler amerikanischer Schulbus sind in Deutschland angekommen und stehen im Hafen von Bremerhaven zur Abholung bereit. Doch wie kommen die 20-Tonner nun aus dem Norden in den Westerwald?

