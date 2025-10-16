Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Die Morlocks auf Schatzsuche: Ein Weltkriegsgeheimnis in der Ägäis

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 16.10.2025
88 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Michael Manousakis, Chef der Morlocks, erhält eine mysteriöse Schatzkarte aus dem Ersten Weltkrieg. Sie führt zu einer griechischen Insel nahe Kreta, wo angeblich die Besatzung des U-Boots U37 einen Schatz versteckt hat. Trotz widriger Umstände plant Michael eine abenteuerliche Expedition. Doch bevor die Schatzsuche beginnen kann, muss er zunächst sein geliebtes Flugzeug, eine DC3, reparieren. Wird es Michael und seiner Crew gelingen, das Geheimnis der Karte zu lüften?

