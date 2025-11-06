Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Syrnas Geheimnis: Ein Schatz, 42 Leben und die Morlocks

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 06.11.2025
Folge 4: Syrnas Geheimnis: Ein Schatz, 42 Leben und die Morlocks

89 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Michael und die Morlocks wagen sich auf die abgelegene Mittelmeerinsel Syrna, um einen legendären Schatz zu finden. Unter extremen Bedingungen stellen sie sich ihrer bisher größten Herausforderung. Während sie gefährliche Felsen erklimmen und in unbekannte Tiefen tauchen, entdecken sie eine historische Münze. Doch plötzlich droht ein Flugzeugabsturz ihre Mission zu gefährden. Können die Morlocks 42 Leben retten und trotzdem den Schatz bergen?

