Most Wanted

Um eine Haaresbreite verpasst - Rückschlag für die Hunter

Staffel 1Folge 4vom 04.06.2025
Um eine Haaresbreite verpasst - Rückschlag für die Hunter

Folge 4: Um eine Haaresbreite verpasst - Rückschlag für die Hunter

47 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 6

15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.

