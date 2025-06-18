Eingekesselt: Die Falle der Hunter schnappt zu!Jetzt kostenlos streamen
Most Wanted
Folge 6: Eingekesselt: Die Falle der Hunter schnappt zu!
48 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 6
15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick