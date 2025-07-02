Zum Inhalt springenBarrierefrei
Most Wanted

Die finale Konfrontation: Hunter versus Targets!

Staffel 1Folge 8vom 02.07.2025
Die finale Konfrontation: Hunter versus Targets!

Most Wanted

Folge 8: Die finale Konfrontation: Hunter versus Targets!

50 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 6

15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.

