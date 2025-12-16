Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Hero Academia

Izuku Midoriya: Origin

Crunchy RollStaffel 1Folge 1
Izuku Midoriya: Origin

Izuku Midoriya: OriginJetzt kostenlos streamen

My Hero Academia

Folge 1: Izuku Midoriya: Origin

24 Min.Ab 12

In einer Welt, in der 80 Prozent der Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten - Spezialitäten genannt - geboren werden, ist Izuku als ganz gewöhnlicher Junge ein Außenseiter. Doch trotz mangelnder Superkräfte lässt sich der Neuntklässler nicht von seinem großen Traum abbringen, eines Tages ein Held zu sein. Und so studiert er jedes Detail über die Beschützer der Stadt, um es als erster Normalo auf die berühmte Yuei-Oberschule zu schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

My Hero Academia
Crunchy Roll
My Hero Academia

My Hero Academia

Alle 2 Staffeln und Folgen