My Hero Academia
Folge 4: Startlinie
24 Min.Ab 12
Izuku stellt sich der schwierigen Aufnahmeprüfung der Yuei-Oberschule, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, seine neue Spezialität auszuprobieren. Gemeinsam mit einer Gruppe anderer Bewerber muss er sich durch ein urbanes Trainingsgebiet kämpfen, in dem sich ihnen verschiedene Monster in den Weg stellen. Trotz aller Bemühungen gelingt es Izuku nicht, seine neue Kraft zu aktivieren. Erst als Ochako in Gefahr gerät, erwacht sein Heldenmut endlich zum Leben.
