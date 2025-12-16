Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Hero Academia

Voraussetzung zum Helden

Crunchy RollStaffel 1Folge 2
Voraussetzung zum Helden

Voraussetzung zum HeldenJetzt kostenlos streamen

My Hero Academia

Folge 2: Voraussetzung zum Helden

24 Min.Ab 12

Das aggressive Schleimmonster konnte All Might entkommen und greift nun Katsuki an. Eine Gruppe Superhelden kommt dem gefangenen Jungen zur Hilfe, doch ihre Spezialitäten können gegen den Schurken nichts ausrichten. Unglücklicherweise hat All Might all seine Kräfte bei seinem vorherigen Kampf verbraucht und steckt nun in seiner gebrechlichen menschlichen Form fest. Izuku will das Leid seines Klassenkameraden nicht länger mitansehen und stürmt mutig auf das Monster los.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

My Hero Academia
Crunchy Roll
My Hero Academia

My Hero Academia

Alle 2 Staffeln und Folgen