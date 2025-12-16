My Hero Academia
Folge 2: Voraussetzung zum Helden
24 Min.Ab 12
Das aggressive Schleimmonster konnte All Might entkommen und greift nun Katsuki an. Eine Gruppe Superhelden kommt dem gefangenen Jungen zur Hilfe, doch ihre Spezialitäten können gegen den Schurken nichts ausrichten. Unglücklicherweise hat All Might all seine Kräfte bei seinem vorherigen Kampf verbraucht und steckt nun in seiner gebrechlichen menschlichen Form fest. Izuku will das Leid seines Klassenkameraden nicht länger mitansehen und stürmt mutig auf das Monster los.
