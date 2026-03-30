My Hero Academia
Folge 14: Gemeinsam mit Mezo
23 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Vor der Zentralklinik kommt es zu einem Aufstand, da die Heteromorphen die Freilassung des Schurken Kurogiri fordern. Einige Polizisten und Helden stellen sich dem wütenden Mob entgegen, doch sie sind weit in der Unterzahl.
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Crunchyroll SA & © Season 3-4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project & © Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project/ & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA & © Season 3: VizMediaSwitzerland