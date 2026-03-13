Diese Geschichte erzählt von der Zeit, bis wir alle zu Helden werdenJetzt kostenlos streamen
My Hero Academia
Folge 4: Diese Geschichte erzählt von der Zeit, bis wir alle zu Helden werden
23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Izuku und seine Freunde finden heraus, wer der Verräter in ihren eigenen Reihen ist. Die Schüler geben sich jedoch selbst die Mitschuld an Yugas Verhalten und möchten ihm eine zweite Chance anbieten. Doch die Entscheidung liegt nicht allein in den Händen der jungen Helden.
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