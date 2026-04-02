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My Hero Academia

Die Verkettung der Ereignisse, die hierhergeführt haben

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 16vom 02.04.2026
Die Verkettung der Ereignisse, die hierhergeführt haben

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My Hero Academia

Folge 16: Die Verkettung der Ereignisse, die hierhergeführt haben

23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Himiko erstellt unzählige Kopien von Twice, die die Superhelden an allen Schauplätzen regelrecht überrennen. Außerdem setzt Dabi sein Feuer ein, sodass sich die Helden zurückziehen müssen. Endeavor muss nun versuchen, seinen eigenen Sohn zu stoppen.

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