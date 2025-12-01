Mysterium Bermudadreieck
Folge 10: Gebrochene Flügel
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team untersucht den Fall zweier britischer Passagierflugzeuge, die Star Tiger und die Star Ariel, die in den 1940er Jahren verschwanden. Nun nimmt das Team ein unbekanntes Wrack ins Visier, das die Star Ariel sein könnte - das Flugzeug verschwand mit 20 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord. Der Pilot meldete kurz vor dem Verschwinden seltsame Funkstörungen.
