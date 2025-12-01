Das unsichtbare HindernisJetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 9: Das unsichtbare Hindernis
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Die Wrackjäger Mike Barnette und Jimmy Gadomski entdecken eine Fundstelle voller Artefakte, bei der es sich um die in den 1930er Jahren unter mysteriösen Umständen verschwundene Rennyacht "Ingomar" handeln könnte. Die Crew konnte sich damals retten, doch die Yacht wurde von den Wellen verschlungen.
