Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Das unsichtbare Hindernis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 26.12.2025
Das unsichtbare Hindernis

Das unsichtbare HindernisJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 9: Das unsichtbare Hindernis

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Die Wrackjäger Mike Barnette und Jimmy Gadomski entdecken eine Fundstelle voller Artefakte, bei der es sich um die in den 1930er Jahren unter mysteriösen Umständen verschwundene Rennyacht "Ingomar" handeln könnte. Die Crew konnte sich damals retten, doch die Yacht wurde von den Wellen verschlungen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen