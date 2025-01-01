Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Die Todesliste

"CBS Serien"Staffel 4Folge 23
Die Todesliste

Navy CIS: New Orleans

Folge 23: Die Todesliste

42 Min.Ab 12

Für Pride wird die Luft immer dünner. Mächtige, einflussreiche Gegner wollen ihn zu Fall bringen. Elvis, Sydney, Fred Newman und Crane geben alles, um die Hetzkampagne gegen Pride zu stoppen. Dabei machen sie auch vor kriminellen Taten nicht Halt. Als die Gruppe in eine Anwaltskanzlei einbricht, geraten sie an schockierende Informationen: Zum 300-jährigen Stadtjubiläum soll ein gewaltiger Anschlag stattfinden ...

