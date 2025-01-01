Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 12Folge 10
Folge 10: Krampus

42 Min.Ab 12

Als ein Hacker in Washington D.C. das komplette Internet außer Gefecht setzt, holt der NCIS zur Unterstützung der Ermittlungen drei verurteilte Computer-Cracks aus dem Gefängnis. Während Kevin, ein Ex-Kollege von Gibbs und Co., alles daran setzt, zu helfen, sabotieren Heidi Partridge und Ajay Khan das Unternehmen, wo es nur geht. Mc Gee, der die Operation leitet, findet schnell heraus, dass Heidi mehr über den Hackerangriff auf die Hauptstadt weiß, als sie zugibt.

"CBS Serien"
