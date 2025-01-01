Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Ex-Marine George Hawkins wird ermordet. Bis zu seinem Tod hatte er versucht, die sterblichen Überreste seines Kameraden Sergeant Kent aus Vietnam zurückzuholen, wo die beiden während des Kriegs stationiert waren. Gibbs' Team findet heraus, dass die Hundemarke Kents, die das Opfer in der Hand hielt, eine Fälschung war. Wurde es Hawkins zum Verhängnis, dass er die Leute, die ihm bei der Suche nach Kents Leiche helfen sollten, als Betrüger entlarvte?

