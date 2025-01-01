Navy CIS
Folge 7: Hundemarken
42 Min.Ab 12
Der Ex-Marine George Hawkins wird ermordet. Bis zu seinem Tod hatte er versucht, die sterblichen Überreste seines Kameraden Sergeant Kent aus Vietnam zurückzuholen, wo die beiden während des Kriegs stationiert waren. Gibbs' Team findet heraus, dass die Hundemarke Kents, die das Opfer in der Hand hielt, eine Fälschung war. Wurde es Hawkins zum Verhängnis, dass er die Leute, die ihm bei der Suche nach Kents Leiche helfen sollten, als Betrüger entlarvte?
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
