Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Falscher Ort, falsche Zeit

"CBS Serien"Staffel 12Folge 17
Falscher Ort, falsche Zeit

Falscher Ort, falsche ZeitJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 17: Falscher Ort, falsche Zeit

42 Min.Ab 12

Tony Senior, der einmal mehr unter Liebeskummer leidet und damit seinem Sohn auf die Nerven geht, hilft dem Team bei der Aufklärung des Mordes an einem jungen Lieutenant: Der Mann wurde tot im Büro seiner Chefin gefunden und musste sein Leben offenbar wegen des Gemäldes lassen, das in dem Zimmer hängt. Das Bild entpuppt sich schnell als Fälschung - doch das ist längst nicht die einzige böse Überraschung in diesem Fall!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 23 Staffeln und Folgen