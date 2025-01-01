Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Heimkehrer

In Syrien wird die US-Bürgerin Sarah Goode von Dschihadisten entführt. Nach einem Jahr Gefangenschaft konnte sie befreit werden und in die USA zurückkehren, wo sie in Washington von Gibbs und seinem Team vernommen wird. Offenbar hat die Frau, die angeblich in einem syrischen Waisenhaus arbeitete, etwas zu verbergen ... Tony bemüht sich unterdessen nach Kräften, die Beziehung zu Zoe Keats geheimzuhalten - mit mäßigem Erfolg.

