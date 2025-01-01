Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 13 Folge 14
Folge 14: Unter Druck

40 Min. Ab 12

Auf einem von der Firma Olympus gecharterten Taucherbasisschiff kommt der Ex-Navy-Soldat Diego de la Rosa in der Dekompressionskammer zu Tode. Zusammen mit drei Kollegen sollte er Unterwassercontainer erforschen, die die Lagerung von Gütern auf dem Meeresboden ermöglichen. Die Ermittlungen werden erschwert, da die Taucher die Dekompressionskammer bis auf weiteres nicht verlassen dürfen. Als sich mit Jerry Grossman der Anwalt von Olympus einschaltet, nimmt der Fall Fahrt auf.

