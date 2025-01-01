Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 13Folge 23
Folge 23: Tödlicher Wettlauf

39 Min.Ab 16

Jessica Terdei ist tot, Fornell liegt schwer verletzt im Krankenhaus - und Gibbs ist mit seinem Team unter Hochdruck auf der Jagd nach Jacob Scott. Im Zuge ihrer Ermittlungen treffen sie auf den Ex-CIA-Mitarbeiter Trent Kort, der seine Hilfe anbietet. Doch schließlich stellt sich Scott dem NCIS. Er behauptet allerdings, in allen Punkten, die ihm zur Last gelegt werden, unschuldig zu sein. Gibbs glaubt ihm und wird für sein Vertrauen belohnt. Dann überschlagen sich die Ereignisse.

