Navy CIS
Folge 23: Tödlicher Wettlauf
39 Min.Ab 16
Jessica Terdei ist tot, Fornell liegt schwer verletzt im Krankenhaus - und Gibbs ist mit seinem Team unter Hochdruck auf der Jagd nach Jacob Scott. Im Zuge ihrer Ermittlungen treffen sie auf den Ex-CIA-Mitarbeiter Trent Kort, der seine Hilfe anbietet. Doch schließlich stellt sich Scott dem NCIS. Er behauptet allerdings, in allen Punkten, die ihm zur Last gelegt werden, unschuldig zu sein. Gibbs glaubt ihm und wird für sein Vertrauen belohnt. Dann überschlagen sich die Ereignisse.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
