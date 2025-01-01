Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 13Folge 5
42 Min.Ab 12

Bei der Obduktion des ermordeten Navy Captains Doblin stellt Ducky fest, dass der Mann Medikamente gegen psychische Probleme eingenommen hat. Also macht sich Abby auf den Weg zu der Pharmafirma, die die Pillen produziert, um sich mit Dr. Janice Brown zu treffen. Sie ist dort für die Forschung zuständig. Doch während der Laborbesichtigung geht ein Alarm los, und die beiden Frauen sind eingeschlossen. Schnell merkt Abby, dass Dr. Brown irgendetwas im Schilde führt ...

