Navy CIS

Das Rätsel Mae Carter

"CBS Serien"Staffel 15Folge 21
Das Rätsel Mae Carter

Folge 21: Das Rätsel Mae Carter

41 Min.Ab 12

Die Navy-Veteranin Sara Carter will endlich den Mörder ihrer Mutter Mae hinter Gittern sehen und wendet sich an den NCIS. Gibbs bekommt Wind davon und nimmt sich der Sache an. Doch zunächst muss er mit Reeves' Hilfe dafür sorgen, dass Sara ihren Sohn Theo nicht verliert, da sie obdachlos ist. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler herausfinden, warum Saras Mutter sterben musste ...

