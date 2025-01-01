Navy CIS
Folge 17: Das Museum der Morde
42 Min.Ab 12
Ducky und Gibbs sehen zufällig eine Trödelsendung im Fernsehen, als sie einen der angebotenen Gegenstände aus einem früheren Fall wiedererkennen: Eine Wikingerkeule, mit der ein Unbekannter den US-Soldaten Finn vor 16 Jahren getötet hat. Wenig später finden die Ermittler auch den Besitzer eines Antiquitätengeschäfts brutal erschlagen vor. Derweil wird Ducky von seiner Assistentin Kasie nach Washington begleitet. Gegenüber Abby verhält sie sich jedoch recht merkwürdig.
