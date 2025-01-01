Navy CIS
Folge 8: Stimmen im Kopf
41 Min.Ab 12
Amber Davis folgt einer inneren Stimme und findet die Leiche des Stahlmagnaten Victor King, in dessen Mordfall der NCIS ermittelt. Mit Ambers Hilfe stoßen Gibbs und sein Team auf ein weiteres Todesopfer: Bauinspektor Westbay. Irgendwie scheint Amber mit diesen beiden Fällen in Verbindung zu stehen ? McGee macht sich unterdessen Sorgen um Delilah, die eine unerwartete medizinische Diagnose erhalten hat.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
