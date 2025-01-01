Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eiskalte Waffen

"CBS Serien"Staffel 15Folge 19
Folge 19: Eiskalte Waffen

42 Min.Ab 16

Gibbs und sein Team finden in einer Notunterkunft der Navy die kleine Elena aus El Salvador. Sie ist zusammen mit ihrer Mutter geflohen, die unterwegs starb. Nun scheint es die Waffenschieberbande La Vida Mala auf das Mädchen abgesehen zu haben, denn Rico Ruiz, eines der Mitglieder, hat Elena genau im Auge. Daher nimmt Gibbs die Kleine zu sich. Doch das hält Ruiz nicht davon ab, einen Entführungsversuch zu unternehmen ...

