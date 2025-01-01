Navy CIS
Folge 12: Der letzte Mann
40 Min.Ab 12
Ein Gangsterboss hat es auf den Navy-Lieutenant Johnson abgesehen, der im Begriff war, das florierende Drogengeschäft des Kartells sowie das verschlüsselte System dahinter aufzudecken. Obwohl Johnson umgehend in Schutzgewahrsam genommen wird, schaffen es die kriminellen Handlanger trotzdem, ihn vor den Augen der Ermittler umzubringen. Wird es dem NCIS-Team gelingen, dem Drogenboss auf die Schliche zu kommen?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
