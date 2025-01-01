Navy CIS
Folge 19: Kalte Wut
41 Min.Ab 12
In einem Krankenhaus findet ein Amoklauf statt. Im Eingangsbereich tötet der Schütze eine Navy-Soldatin und ein Polizist wird schwer verletzt. Der Attentäter kann leicht verletzt fliehen. Die Spur führt Gibbs und das Team zu einem 18-jährigen, der offensichtlich nicht nur eine Attacke plante. Während den Ermittlungen trifft Sloan auf ihre Tochter Faith, die sie gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren