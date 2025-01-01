Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das letzte Geleit

"CBS Serien"Staffel 16Folge 8
Das letzte Geleit

Das letzte GeleitJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Das letzte Geleit

40 Min.Ab 12

Wesley Moore wurde am selben Tag ermordet, an dem auch Captain Alicia Voit einem Taliban-Anschlag zum Opfer fiel. Gibbs und sein Team entdecken, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen gibt. McGee und Bishop reisen nach Afghanistan, um vor Ort zu ermitteln.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen