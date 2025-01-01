Navy CIS
Folge 21: Der Eismörder
42 Min.Ab 12
Vor 30 Jahren hatte Stuart Crum einen Eiswagen. Einige Tüten Eis waren mit Gift versetzt, was bei einem Kind zum Tod führte. Nun hat der NCIS den Fall wieder aufgerollt und er wird vor Gericht verhandelt, doch wegen Verfahrensfehler wird Crum freigesprochen. Gibbs und Vance ermitteln auch weiter an dem geheimen Offshore-Konto des Verteidigungsministers, dessen Gelder auch im Eiswagen-Fall wiederauftauchen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
