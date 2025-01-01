Navy CIS
Folge 1: Schalom
43 Min.Ab 16
Ziva ist Zeugin eines Mordanschlags in Georgetown, den sie trotz aller Bemühungen nicht verhindern konnte. Einer der Täter scheint Namir Eschel, ein alter Kollege vom Mossad, zu sein. Als sie mit dieser Neuigkeit in der israelischen Botschaft eintrifft, glaubt man ihr nicht, denn Eschel ist seit Jahren tot. Sie muss untertauchen, weil nun FBI, Mossad und der NCIS hinter ihr her sind, denn sie wird der Mittäterschaft an diesem Anschlag verdächtigt. Ziva wendet sich an Gibbs ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren