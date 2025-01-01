Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 4Folge 14
Folge 14: Der Frosch

43 Min.Ab 12

Gibbs und sein Team machen einen Waffenhändler dingfest, der ihnen Hinweise auf einen Deal mit einem der Größten in der Branche gibt. Ein Waffensystem der Navy namens ARES soll von dem Waffenhändler La Grenouille an den Iran verkauft werden. "La Grenouille" ist auch der Name einer geheimen Operation, die Shepard leitet - und über die sie Gibbs nie informiert hat. Dann stellt sich auch noch heraus, dass Shepard eine private Rechnung mit Grenouille zu begleichen hat ...

