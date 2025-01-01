Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Sabotage

"CBS Serien"Staffel 4Folge 11
Sabotage

SabotageJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 11: Sabotage

42 Min.Ab 16

Roni Seabrook, eine Forscherin der Navy, wird eines Morgens tot in einem robotergesteuerten Humvee aufgefunden. Pike und Engler, Projektleiter einer Firma, die eng mit der Navy zusammenarbeitet, sind erschüttert und entsetzt. Gibbs und sein Team vermuten nach ersten Ermittlungen, dass Jaime Jones, der Freund der Forscherin und Chef-Mechaniker der Firma, die Frau umgebracht hat, weil es auf einem Überwachungsvideo so wirkt, als hätte er sie tätlich angegriffen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen