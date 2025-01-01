Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giftgas

"CBS Serien"Staffel 4Folge 13
Folge 13: Giftgas

43 Min.Ab 16

Ein Major der Marines wird tot in der Kanalisation gefunden. Er starb an einem Giftgas, dessen Einsatz verboten ist und nur noch zu Forschungszwecken benutzt werden darf. Gibbs und sein Team stoßen bei den Recherchen bald auf einen alten Bekannten: Mamoun Sharif. Sharif hat sich zehn Kilogramm des Giftgases beschafft und damit 108.000 Ein-Dollar-Scheine kontaminiert. Die will er unter die Leute bringen, um seine Familie zu rächen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

