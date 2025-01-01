Navy CIS
Folge 17: Skelette
42 Min.Ab 16
Nach einer Explosion auf dem Militärfriedhof findet man in der zerstörten Gruft Überreste mehrerer Leichen, die dort ursprünglich nicht begraben wurden. Man vermutet, dass auch in der Gruft eines Navy-Offiziers zerstückelte Leichen versteckt sind. Bald gerät Len Grady, Freund von Natalie Dalton, die mit dem verstorbenen Offizier verwandt ist, ins Visier der Ermittler. Nach seiner Festnahme geht man davon aus, dass es noch eine weitere Leiche in Gradys Wagen gibt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
