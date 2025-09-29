Das Geheimnis im EulengebirgeJetzt kostenlos streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 3: Das Geheimnis im Eulengebirge
42 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Tief im Eulengebirge Polens liegt ein vergessener Nazi-Komplex, über dessen Zweck bis heute Unklarheit besteht. Die stadtähnliche Struktur wurde zwischen 1943 und 1945 erbaut und bot knapp 30.000 Deutschen Unterschlupf und Schutz vor den Bomben der Alliierten. Wurden dort etwa auch neue Nazi-Waffen gelagert?
