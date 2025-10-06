Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Hydrierwerke Pölitz

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 06.10.2025
Hydrierwerke Pölitz

Hydrierwerke PölitzJetzt kostenlos streamen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 5: Hydrierwerke Pölitz

41 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Die Hydrierwerke Pölitz dienen den Nazis als Treibstoffproduktionsstätte und sollen ihnen in Sachen Energieversorgung eine autarke Position ermöglichen. Die Alliierten bombardieren die Fabrik mehr als zehn Mal, bis sie schließlich in Schutt und Asche zerfällt. Der Treibstoff, mit dessen Hilfe Unheil und Tod über die Welt gebracht wurde, versiegt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Alle 4 Staffeln und Folgen