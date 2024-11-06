Schweizer Startups kämpfen gegen den KlimawandelJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Schweizer Startups kämpfen gegen den Klimawandel
11 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6
Wie kann der Klimawandel rückgängig gemacht werden? "NextIn Business" geht gemeinsam mit Expert:innen dieser Frage nach und schaut sich an, wie sich die Schweizer Berglandschaft drastisch verändert hat. Zudem zeigen Schweizer Startups auf, wie sie schon heute CO2 aus der Luft "saugen" - und damit Geld verdienen.
