Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NextIn Business

Schweizer Startups kämpfen gegen den Klimawandel

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 06.11.2024
Schweizer Startups kämpfen gegen den Klimawandel

Schweizer Startups kämpfen gegen den KlimawandelJetzt kostenlos streamen

NextIn Business

Folge 2: Schweizer Startups kämpfen gegen den Klimawandel

11 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6

Wie kann der Klimawandel rückgängig gemacht werden? "NextIn Business" geht gemeinsam mit Expert:innen dieser Frage nach und schaut sich an, wie sich die Schweizer Berglandschaft drastisch verändert hat. Zudem zeigen Schweizer Startups auf, wie sie schon heute CO2 aus der Luft "saugen" - und damit Geld verdienen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

NextIn Business
SAT.1
NextIn Business

NextIn Business

Alle 4 Staffeln und Folgen