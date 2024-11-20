Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4vom 20.11.2024
11 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6

Die Wende in der Mobilität ist im vollen Gang und Schweizer Startups liefern dazu die Technologie. "NextIn Business" spricht mit Jungunternehmen, die mit nachhaltigen Werkstoffen die Produktion von Fahrzeugen revolutionieren und mit Apps die Benutzung des öffentlichen Verkehrs vereinfachen.

