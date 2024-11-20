Jungunternehmer:innen arbeiten an der Mobilität der ZukunftJetzt kostenlos streamen
NextIn Business
Folge 4: Jungunternehmer:innen arbeiten an der Mobilität der Zukunft
11 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Die Wende in der Mobilität ist im vollen Gang und Schweizer Startups liefern dazu die Technologie. "NextIn Business" spricht mit Jungunternehmen, die mit nachhaltigen Werkstoffen die Produktion von Fahrzeugen revolutionieren und mit Apps die Benutzung des öffentlichen Verkehrs vereinfachen.
