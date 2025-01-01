Staatsanwalt Römer am Rande des GesetzesJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Staatsanwalt Römer am Rande des Gesetzes
22 Min.Ab 12
Ein Staatsanwalt unter Druck - Als sein bester Freund brutal zusammengeschlagen wird und ins Koma fällt, wird Bernd Römer auf eine harte Probe gestellt. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt machen sich Sorgen, denn für seine Rache scheint ihm jedes Mittel recht zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick