Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Das Leben an den Nagel gehangen
23 Min.Ab 12
Paul weiß, dass sich seine Mutter von seinem Stiefvater trennen wollte. Doch plötzlich ist sie spurlos verschwunden. Warum lässt ihn sein Stiefvater nicht ins Haus, wenn er nichts zu verbergen hat? Paul trifft eine fatale Entscheidung, die am Ende jemanden das Leben kosten könnte.
