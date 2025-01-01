Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wurst Case

SAT.1Staffel 12Folge 1
Wurst Case

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 1: Wurst Case

22 Min.Ab 12

Harald, der Chef der Wurstfabrik, wird tot zwischen Schweinehälften von seinem Mitarbeiter Kalle aufgefunden. Dieser gilt als erster Verdächtiger, kann er doch jetzt die Geschäfte leiten und steht an der Spitze des Unternehmens. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass Harald im Begriff war, das Leben eines anderen zu zerstören. Wer hat es auf ihn abgesehen?

