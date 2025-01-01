Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 14
Folge 14: Wer Gewalt sät

22 Min.Ab 12

Benommen, halbnackt und missbraucht - so erwacht die Sportlehrerin Susanne Degert in der Turnhalle. Kurz darauf wird die Leiche ihres Kollegen an derselben Stelle aufgefunden. Ein Verwirrspiel beginnt: Wer ist das Opfer? Wer der Täter? Die Kommissare Niedrig und Kuhnt auf Spurensuche in der brutalen Realität einer Schule ...

