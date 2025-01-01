Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 29
22 Min.Ab 12

Die 27-jährige Gerti erlebt in ihrer Ehe die Hölle. Doch um von ihrem brutalen Ehemann Kurt Frenzel loszukommen, braucht sie dringend Geld. In ihrer Verzweiflung geht sie dafür auf dem Wohnwagenstrich anschaffen. Ein unüberlegter Schritt, den Gerti schließlich mit ihrem Leben bezahlt. Ist der Mörder unter ihren Freiern zu suchen, oder ist der Ehemann diesmal zu weit gegangen?

SAT.1
