Schönes Püppchen, totes Püppchen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Schönes Püppchen, totes Püppchen
22 Min.Ab 12
Bizarrer Tod: Die Schönheitskönigin Daniela Meier wird erstochen in einem Ballkleid mitten im Wald aufgefunden. In ihrer Hand hält sie eine Plastikpuppe, die dem Opfer zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Handschrift eines Psychopathen? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, bis sie eine absonderliche Entdeckung machen ...
